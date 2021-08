Moradores foram sorteados para definir prioridade na escolha de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida. - Divulgação/PMNI

Publicado 05/08/2021 16:42

Moradores de Nova Iguaçu deram mais um passo na realização do sonho da casa própria nesta quinta-feira. A prefeitura da cidade realizou o sorteio para prioridade na escolha de apartamentos do condomínio Pernambuco, um dos cinco que compõem o empreendimento Villa Provance, do Minha Casa, Minha Vida, localizado na Estrada do Mugango, no bairro Ipiranga. Ao todo 300 pessoas foram contempladas na ação.

O sorteio ocorreu na quadra poliesportiva da Escola Municipal Monteiro Lobato, no Centro de Nova Iguaçu. Os participantes foram divididos em dois grupos – um no período da manhã e outro no turno da tarde – para que fossem respeitadas as medidas sanitárias de combate ao coronavírus. O primeiro grupo foi composto por grávidas, pessoas com comorbidades, pessoas com necessidades especiais e idosos.

Uma das contempladas foi a dona de casa Maria Helena Teixeira do Nascimento, de 67 anos, que mesmo com dificuldades de locomoção se fez presente no local. Atualmente morando de aluguel no bairro Mangueira, a idosa, que vive com uma filha com síndrome de Down, aguarda com ansiedade a mudança para o condomínio Pernambuco.

“Pago R$ 400 de aluguel, e o proprietário já avisou que vai aumentar o valor. Fiquei feliz e emocionada quando me ligaram para vir aqui escolher meu apartamento. Optei por ficar no térreo por causa das minhas dificuldades para andar e também por minha filha”, disse.

Assim como dona Maria, outro ansioso para pegar a chave do apartamento e realizar a sua mudança é o ajudante de carga e descarga Willians Alves Pequeno, de 50 anos. Ele mora com a esposa e o filho em Austin, em uma área com risco de desmoronamento.

“Este apartamento é motivo de grande alegria e felicidade, pois vou poder dar mais dignidade, conforto e segurança à minha família”, comemorou.

Definida a prioridade de escolhas, em breve a Subsecretaria de Habitação, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF) deve fazer a entrega das chaves aos novos moradores. O condomínio Pernambuco é composto por 300 apartamentos divididos em 15 blocos. Ele conta com playground, quadra poliesportiva e salão de festas, além de castelo de água para abastecimento dos apartamentos e estação de tratamento de esgoto própria.