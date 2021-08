Tratamento de água na estação foi interrompido nesta segunda - Philippe Lima / Governo do estado

Publicado 05/08/2021 20:37

Os moradores de Nova Iguaçu podem ter problemas no abastecimento de água até a sexta-feira (6). A Cedae está realizando um reparo emergencial em tubulação de água no município de Seropédica e pode afetar o fluxo de água no município vizinho. O serviço está previsto para ser concluído ao longo da sexta-feira. Enquanto isso, a população de região atingida deve moderar o consumo para evitar a falta de água.

Imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. De toda forma, a Companhia orienta os moradores da região a usar de forma equilibrada os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água.

Além de Nova Iguaçu, a própria Seropédica e pontos das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro devem ser afetados. O sistema será retomado após a conclusão do serviço, com previsão de normalização do abastecimento em até 24 horas. Os clientes da Cedae que tiverem problema com falta de água podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.