Há registros de chuva para a próxima quarta, quinta e sexta-feira - Foto: reprodução internet

Há registros de chuva para a próxima quarta, quinta e sexta-feiraFoto: reprodução internet

Publicado 09/08/2021 20:43

para esta semana, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, será de sol com muitas nuvens durante o dia que ocasionará ema qualquer hora. De acordo com o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 90% na quarta, quinta e sexta-feira.Amanhã, terça-feira (10), a previsão ainda é de dia ensolarado, com temperatura mínima de 17ºC e máxima de 32ºC. Já na quarta (11), a temperatura na cidade cai, registrando mínima de 18°C e máxima de 26°C, e à noite ocorrem pancadas de chuva.Nesta quinta-feira (12), as chances de chuva no município aumentam, chegando a 90%, e para encerrar a semana, na sexta, mínima de 19ºC e máxima de 25ºC, com o dia nublado e com chuva a qualquer hora.Em caso de atividades fora de casa,para que não ocorram imprevistos.