Estudantes fazem manifestação no prédio da prefeitura do Rio, nesta terça-feira - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 10/08/2021 12:17 | Atualizado 10/08/2021 14:59

Rio - Estudantes realizaram uma manifestação no salão do prédio da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, na manhã desta terça-feira para exigir a volta do passe livre para estudantes. De acordo com Ruan Vidal, presidente da Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro (Aerj), o ato tinha o objetivo de tentar um diálogo com o prefeito Eduardo Paes.

"Já fizemos reunião, ofício, ato simbólico e nada. O governo só enrola. Fizemos essa ocupação pacífica da prefeitura pra conseguir uma resposta definitiva porque o prefeito não nos responde", disse Vidal.

A Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico (Fenet), a União Estadual dos Estudantes (UEE), o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Unisuam e da Unirio também participaram do ato.



"Sem o passe livre os estudantes que precisam usar as 76 passagens no mês a R$4,05 acabam por pagar no mês R$307,80", explica Ruan.

De acordo com os estudantes, o benefício foi cortado há um ano e cinco meses, ainda na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, mas que agora, aulas, estágios e atividades como pesquisa e extensão já têm retornado com suas atividades presenciais. Antônia Veloso, universitária de 22 anos, do curso de história, na UFRJ, diz que colegas têm abandonado o curso por causa do gasto extra com a passagem durante a pandemia.

"Nossas atividades já voltaram e algumas nunca pararam. A gente tem vários cursos na UFRJ que já voltaram, nossos estágios presenciais voltaram ano passado e mesmo assim não voltou o Bilhete único Universitário. Tem estudante estagiando no combate ao covid-19 e mesmo assim está pagando passagem", disse Antônia. A jovem também chama a atenção para a situação de estudantes baixa renda e destaca que este grupo é o mais atingido com a suspensão do passe livre.

Procurada, a Prefeitura do Rio disse que se sensibiliza com os estudantes e está empenhada na busca por uma solução para o retorno do passe livre universitário, criado na gestão anterior do prefeito Eduardo Paes. "Mas, neste momento, já descartamos dar subsídios para as empresas de ônibus, assim como não é possível aumentar a tarifa para promover um equilíbrio do contrato", finalizou.

Volta às aulas

Além da volta do benefício do passe livre, os estudantes também pedem a volta segura às salas de aula e com o retorno presencial dos alunos às escolas. Nós estudantes somos os mais interessados em voltar às aulas presenciais só que com segurança, garantindo a vacinação dos professores, fazendo planejamento com a comunidade, respeitando as bandeiras e os protocolos", explica o presidente da Aerj.

Na última sexta-feira (06), a Secretaria Estadual de Educação divulgou um comunicando explicando que as escolas estaduais da capital e de mais 35 municípios do Rio não vão oferecer aulas presenciais esta semana devido ao aumento do número de casos de contaminação de covid-19 nos últimos dias. A decisão fica válida até pelo menos esta sexta-feira (13). As unidades permanecerão com ensino exclusivamente remoto e funcionarão apenas para atividades administrativas, como a retirada de material pedagógico e do kit alimentação, além de entrega de documentos e matrícula de alunos.

