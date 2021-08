São João de Meriti

Mais de 350 mulheres participaram das rodas de conversa do Programa de Navegação de Pacientes em Meriti

O objetivo do encontro é ajudar no diagnóstico e no tratamento precoce de pacientes oncológicos e promover a saúde

Publicado 10/08/2021 16:39 | Atualizado há 3 horas