Publicado 10/08/2021 16:39 | Atualizado 10/08/2021 17:04

Mais de 350 mulheres participaram do primeiro mês das rodas de conversa no bairro Vila Rosali, conhecendo e promovendo o Programa de Navegação de Pacientes (PNP), que possui o objetivo de ajudar no diagnóstico e no tratamento precoce de pacientes oncológicos e de fomentar o incentivo à promoção da saúde de forma contínua.



Segundo a pasta, as participantes já estão com o exame de mamografia agendado e com a consulta de retorno marcada. A expectativa é que até o final de setembro, a previsão é cadastrar por volta de 1.000 mulheres.



A meritiense Helena Costa participou de um dos encontros e adorou o conhecimento absorvido: “Parabéns para toda equipe. Eu fui e amei, aprendi muitas coisas nessa palestra. Até recebi o benefício de realizar um exame com biópsia no Hospital da Mulher. Obrigada a todos”.



Vale ressaltar que o PNP, programa coordenado pela médica mastologista Dra. Sandra Gioia, está sendo implementado pela primeira vez no Estado do Rio de Janeiro e o município foi o escolhido para começar a colocar em prática essa iniciativa que vai mudar a vida de muitas mulheres.