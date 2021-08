Arthur e Zico - reprodução do instagram

Publicado 08/08/2021 13:09

E esse encontro? Arthur Picoli, ex-participante do "Big Brother Brasil 21", da Globo, realizou um sonho de infância! É que na noite deste sábado, o bonitão teve um encontro com ninguém menos que Zico, ídolo do Flamengo e também do instrutor de crossfit rubro-negro. Os dois se conheceram na casa do craque, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e, claro, com muitos cliques nas redes sociais.

"Dia de realizar um sonho que carrego desde a infância. Um sonho que todo flamenguista carrega no coração. Dia que meu ídolo e responsável pelo meu nome, Zico, abriu as portas da sua casa para que eu pudesse conhecê-lo. Para sempre em minha memória. Saudações rubro negras, meu xará. Obrigado por tudo", escreveu Arthur na legenda da publicação no Instagram.

Zico autografou a camisa do Flamengo de Arthur e deixou uma mensagem especial para ele nos comentários da postagem: "Foi um prazer te conhecer e poder agradecer seu pai a homenagem. Sucesso para você". Ex-colegas do "BBB 21" também comentaram o encontro. "Aulas, cria", brincou Fiuk com um famoso bordão de Arthur no confinamento. "Caraca! Estourou! Da hora, mano", escreveu Projota.