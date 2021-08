Felipe Prior - Márcio Farias / Divulgação

Publicado 08/08/2021 11:07

fotogaleria São Paulo - Felipe Prior é um dos famosos cotados para participar de "A Fazenda 13" , da Record. Enquanto outros nomes já têm participação certa, como Gabi Martins, ainda não se sabe se o ex-BBB estará lá. Um dos motivos para isso é seu cachê.De acordo com o colunista Leo Dias, Prior pede a bagatela de R$300 mil para se tornar um peão. Os valores geralmente pagos por mês dentro do reality a cada participante variam entre R$ 80 mil até, no máximo, R$ 120 mil. No entanto, Prior não quis conversa e fez deste seu preço final. De acordo com Leo, essa foi a maneira de Prior de recusar a entrada ao reality show.

Outro possível participante que teria pedido um alto cachê foi Arcrebiano Araújo, o Bil do 'BBB 21' e do 'No Limite'. A justificativa seria o fato de ele ter saído de dois realities ainda esse ano na emissora concorrente.



Outro participante que teria assinado o contrato para entrar em "A Fazenda 13" é o funkeiro MC Gui. O colunista afirma ainda que o modelo Jesus Luz, ex-namorado de Madonna, estava confirmado, mas desistiu de última hora.