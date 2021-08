A ação é gratuita e leva algumas das maiores referências da arte mundial para os corredores do Grande Rio - Divulgação

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti , recebe a mostra, com narração da cantora Roberta Sá e curadoria da museóloga e professora de arte Libia Schenker, até o dia 26 de agosto. A, que foca no período do Renascimento ao Expressionismo Abstrato, traz 10 totens interativos, e cada um explica um movimento artístico através de imagens de obras emblemáticas de grandes, como Monet, Cézanne, Picasso, Matisse e Miró.

Os totens possuem um QR Code que levará os visitantes para um hotsite onde terão acesso às gravações e explicações. Além da mostra, oficinas infantis com atividades lúdicas e educativas que incentivam a manifestação artística entre crianças de todas as idades serão oferecidas. A ação é gratuita e leva algumas das maiores referências da arte mundial para os corredores do shopping.



Amanhã (12), às 19h, haverá uma espécie de masterclass no canal da Aliansce Sonae no Youtube, em parceria com o Museu de Arte Moderna, especialmente no Dia Nacional das Artes. Com o tema Arte Moderna Brasileira, a aula será ministrada pela professora Pollyana Quintella (@pollyquint), do MAM. Na live, serão abordadas obras de três importantes artistas brasileiros que exploraram, cada um ao seu modo, a construção de identidade e singularidade nacional.



“A acessibilidade é uma das principais plataformas da ArtRio desde sua primeira edição, em 2011. Nosso intuito é incentivar o contato com a arte, e a partir desse momento estimular a busca por mais conhecimento, descobrindo as diferenças entre os momentos históricos e as técnicas, a influência do cenário sócio, político e cultural de cada época, o momento de criação dos artistas. “, indica Brenda Valansi, presidente da ArtRio.





