Vacinação em São João de MeritiFoto: Divulgação

Publicado 11/08/2021 20:50

covid-19 para os meritienses com 31 anos ou mais. O atendimento, que também é destinado para pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, da educação e os garis, ocorre em seis pontos, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, das 8h às 15h.

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio de sua Secretaria de Saúde, ampliou a calendário de vacinação contra apara os meritienses com. O atendimento, que também é destinado para pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, da educação e os garis, ocorre em seis pontos, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, das

Recentemente, a pasta também incluiu como grupo prioritário os rodoviários, motoristas de van escolar e taxistas que trabalham no município. O local de vacinação exclusivo para essas categorias é na Paróquia Nossa Senhora da Glória, que fica localizada na Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente à Praça do PAM).



Em Meriti, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar.



Os profissionais de saúde precisam apresentar carteira profissional ativa, os garis devem estar na ativa e apresentar o último contracheque e os profissionais de educação devem apresentar um dos documentos a seguir para comprovação do vínculo empregatício: contracheque com número de identidade, carteira de trabalho, crachá funcional ou carteira de sócio(a) do sindicato da categoria com declaração do estabelecimento escolar.



Calendário vacinação covid-19 Meriti:



12/8 - Quinta-feira

HOMENS SEM comorbidades - a partir dos 31 anos de idade



13/8 - Sexta-feira

MULHERES SEM comorbidades - a partir dos 30 anos de idade



14/8 - Sábado

HOMENS E MULHERES SEM comorbidades - a partir dos 30 anos de idade



Locais de vacinação:



Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti

