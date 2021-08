flordelis cassada - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Publicado 13/08/2021 17:00 | Atualizado 13/08/2021 17:03

Rio - A defesa da ex-deputada Flordelis entrou, na tarde desta sexta-feira, com um pedido de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). No documento, os advogados da ex-parlamentar pedem que a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, seja impedida de julgar o processo criminal de Flordelis antes que tenha uma decisão sobre o pedido de afastamento da magistrada.

"Não se pode admitir que, mesmo com motivos e fundamentações relevantes trazidas na exceção, ainda assim se permita que qualquer matéria seja remetida justamente para a Autoridade que pesam graves arguições. Perceba-se que, com esta decisão, está se colocando o direito de liberdade da acusada nas mãos de uma Magistrada que, com a devida vênia, agiu de modo parcial. Neste sentido, aguardar a instrução e o julgamento da exceção não apenas é medida de prudência, como de proteção do próprio procedimento", pontuou a defesa.

Em julho, os advogados de Flordelis protocolaram o afastamento da juíza do processo que julga o envolvimento da parlamentar na morte do pastor Anderson do Carmo. A defesa quer anular todo o processo que percorreu sob os cuidados da juíza Nearis. Eles alegam que a magistrada não teve imparcialidade e prejudicou o direito de defesa da ré. A defesa da ex-parlamentar acredita que não houve imparcialidade por parte da titular da 3ª Vara Criminal de Niterói.

Ministério Público pede prisão preventiva

