Campus da UFRJ - Luciano Belford/Agencia O Dia

Campus da UFRJLuciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 13/08/2021 15:48

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) anunciou, nesta sexta-feira, que não irá retornar às aulas presenciais. Com a variante delta circulando no Estado, o Grupo de Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento da Covid-19 da UFRJ avalia que o cenário é de alerta.

“Existe a tendência de que nas próximas semanas a variante Delta provoque a aceleração do número de casos de COVID-19 na cidade e no estado do Rio de Janeiro. A volta de grande número de alunos à Universidade, aumentando a mobilidade e a concentração de indivíduos neste período de disseminação dessa variante em nosso estado, seria, a nosso ver, de grande risco para a população, pois propiciaria o surgimento de novas variantes”, afirma o GT, coordenado pelo professor Roberto Medronho.



Publicidade

Apesar da cobertura vacinal no Rio estar avançando, a percentagem de imunizados ainda é baixa, principalmente na faixa etária dos estudantes universitários. “Estima-se que a cobertura vacinal acima de 70% dos indivíduos com esquema vacinal completo seria uma faixa segura para o início das medidas de flexibilização, desde que não haja a introdução de nova variante associada a escape imunológico das vacinas em uso. Certamente, a vacinação dos adultos jovens, faixa etária da grande maioria de nosso corpo discente, contribuirá positivamente para o retorno às atividades presenciais na UFRJ. Entretanto, há que se considerar os indicadores epidemiológicos, a testagem dos casos suspeitos, o rastreamento dos contatos e o isolamento dos que resultarem “positivo” para o SARS-CoV-2”, frisam.