Rio de Janeiro 09/04/2021 - Movimentação em bares no Leblon no primeiro dia de liberação para reabertura na cidade do Rio. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio de Janeiro 09/04/2021 - Movimentação em bares no Leblon no primeiro dia de liberação para reabertura na cidade do Rio. Foto: Luciano Belford/Agencia O DiaLuciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 13/08/2021 15:07

Rio - A Câmara dos Vereadores aprovou, nesta semana, um projeto de lei que torna obrigatório a criação de um cardápio infantil por todos os bares, restaurantes e lanchonetes da cidade. Segundo o texto do projeto, que segue para sanção do prefeito Eduardo Paes, o objetivo é oferecer uma alimentação mais "segura e saudável" para o público infantil.

O presidente da Comissão de Bares e Restaurantes da Câmara, Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), bem como demais parlamentares ligados ao setor, votaram contra o projeto e acreditam que Paes não irá sancioná-lo, pois além de representar mais um custo a um setor bastante combalido pela pandemia, fere a livre iniciativa.

Publicidade

"Respeito a ideia do projeto e, como dentista, compartilho mais do que nunca da importância de uma alimentação saudável, mas não concordo com a obrigatoriedade. Da mesma forma que uma churrascaria não deve ter a obrigação de um cardápio vegano, até porque veganos não vão a churrascarias, uma whiskeria ou choperia não precisa ser obrigada a ter cardápio infantil. O dono deve ter o direito de escolher seu próprio público-alvo", explicou o vereador.