O município do Rio tem 67 casos confirmados da variante Delta até o momento - Reprodução

Publicado 13/08/2021 14:46

Rio - Após o vazamento de um documento interno que citava a cidade do Rio de Janeiro como o epicentro da variante Delta da covid-19 no Brasil, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou a abertura de 20 novos leitos nesta sexta-feira (13) como parte de um plano de contingência contra a proliferação do vírus.

Segundo a pasta, o plano foi desenvolvido recentemente e prevê a ativação de níveis de contingência a partir de determinados cenários epidemiológicos, e abertura dos 20 novos leitos foi feita com base neste planejamento.

Ainda segundo nota enviada pela SES, o pedido feito no documento faz parte das medidas a serem aplicadas de forma preventiva. A iniciativa prevê ainda um chamamento público para contratação de leitos de CTI e a desmobilização do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra Zilda Arns Neumann (HRZA), que estava sendo transformado para atender paciente não covid. A unidade voltará ao atendimento de covid-19.

A pasta ressaltou que as medidas são preventivas e acontecem em virtude da identificação de um aumento classificado pela secretaria como "pequeno" de casos na última semana. Até esta sexta-feira (13), a capital tem 67 casos e o estado 203 identificados com a variante Delta.