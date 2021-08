DRFC prendeu o motorista - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 13/08/2021 15:09 | Atualizado 13/08/2021 15:16

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas do Rio de Janeiro (DRFC) prenderam, nesta sexta-feira, um motorista acusado de aplicar o golpe "tombo de carga", contra uma transportadora e vender o material transportado para traficantes. A prisão foi realizada após um trabalho de investigação que identificou os produtos vendidos aos criminosos da comunidade Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O nome do bandido não foi divulgado.

A carga desviada era de iogurtes e tinha o valor total de R$ 20 mil, mas foi vendida por R$ 1 mil para traficantes que já haviam combinado o crime com o motorista. A investigação continua para identificar e prender os traficantes receptadores da carga.



A DRFC vem atuando na investigação e repressão aos delitos de receptação e revenda de cargas com origem ilícita, o que vem impactando diretamente os índices de criminalidade. A especializada disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510). Todas as informações são sigilosas.