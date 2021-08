Oficina vai ensinar a fazer tranças - Reprodução/Atsy Solomon – Nappy

Publicado 13/08/2021 15:49

Rio - A Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura do Rio abriu, nesta sexta-feira (13), as inscrições para a oficina Trançando Vidas, projeto de fomento ao empreendedorismo negro feminino. Além de ensinar a fazer diversos tipos de tranças, como box braids e nagô, a ação também abordará noções de marketing digital e e-commerce, e terá momentos dedicados ao estudo do sagrado.

O curso, que começa já no próximo dia 21, terá duração aproximada de um mês e meio, e é uma parceria da Coordenadoria com o Paraíso das Tranças. Os encontros acontecerão duas vezes por semana, às terças e sábados, às 9h, em Madureira, na Zona Norte. Neste primeiro momento, serão disponibilizadas oito vagas.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário pelo https://bit.ly/oficina-trancando-vidas, até a próxima segunda-feira (16). A seleção será feita por sorteio.

"É um compromisso da CEPIR pensar saídas para os problemas que a crise sanitária tem causado na nossa cidade. Isso passa por duas dimensões: a primeira, a da acolhida, da atenção às demandas das pessoas, para que possamos criar uma rede de proteção dentro da Prefeitura. A segunda, medidas de acesso à renda. A oficina é um espaço de acolhida, de encontro para as mulheres negras e um jeito de fazer a roda do acesso à renda girar", afirma o coordenador executivo de Promoção da Igualdade Racial, Jorge Freire.