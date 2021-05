Oficina de biscuit Programa "Artes Para Todos" Reprodução

Publicado 20/05/2021 06:55

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Cultura, está com as inscrições abertas a partir desta quarta-feira (19/05) até a manhã da sexta-feira (21/05) para oficina de biscuit na Escola de Artes e de Ofícios Profº Washington Luiz José da Costa, no centro.

A oficina acontecerá na próxima segunda-feira (24/05) e será dividida em quatro turmas nos seguintes horários: das 8h às 9h30, das 10h às 11h30, das 13h às 14h30 e, por último, das 15h às 16h30. As vagas são limitadas e para se inscrever o interessado deve preencher o formulário digital disponível no link https://forms.gle/EmfU7mQEjaMgY3vEA



O curso faz parte do programa “Artes Para Todos - Edição Mês das Mães”, uma parceria da rede Caçula com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através da Escola da Cultura. Itaboraí foi uma das cidades beneficiadas para oferecer as aulas semi-presenciais através de telessalas para a oficina de modelagem em biscuit. As salas de aulas contarão com transmissão da oficina em vídeo-aula de modelagem em biscuit e monitores que estarão disponíveis para auxiliar quem tiver dúvidas.



"Esse é o primeiro curso fruto da parceria da Prefeitura de Itaboraí com o Governo do Estado. A cultura da nossa cidade merece, e, em breve, teremos mais novidades. Promover o artesanato é promover a arte e ao mesmo tempo sustento. Como diz o lema da escola de artes: Transformar sonhos em oportunidades", disse o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.



Os inscritos devem ficar atentos ao seu telefone na sexta-feira (21/05), pois a Escola de Artes e Ofícios entrará em contato ao longo do dia para confirmar a presença e o horário da aula. A coordenação do curso pede também que os selecionados tragam um pote ou caixa de papelão para levar sua peça em biscuit para casa em segurança.



Quem tem acesso à internet, pode ainda acessar outros cursos online de casa que estão disponíveis no link: https://rioartesmanuais.com.br/artesparatodos/ até 31 de maio.



Já os com dificuldade no acesso digital podem buscar mais informações sobre as inscrições através do número (21) 2639-8381. Onde poderá agendar uma visita à Escola de Artes e Ofícios para realizar a inscrição presencialmente.