Publicado 06/08/2021 13:00

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras e o Sebrae RJ estão trabalhando juntos para preparar a Cidade para a retomada plena da atividade turística e começam agosto com a Oficina Presencial de Hospitalidade ao Turista, que acontecerá nos dias 10 e 11, no Teatro Popular. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail [email protected] . As vagas são limitadas para cumprir todas as medidas de prevenção da pandemia.

A Oficina de Hospitalidade ao Turista tem como propósito apresentar os conceitos necessários ao atender bem o cliente, permitindo que compreenda as particularidades do atendimento de excelência. O público-alvo são gestores e colaboradores dos meios de hospedagem, gastronomia, agências e qualquer outro segmento diretamente ligado ao Turismo.

As aulas acontecerão em dois momentos: um dia destinado aos gestores e o outro somente aos colaboradores, porque é importante que todos se aprimorem e desenvolvam competências para atuar de forma independente, segura e criativa para apresentar um atendimento onde os clientes fiquem encantados.

No primeiro dia, terça-feira, 10 de agosto, os gestores estarão com o consultor do Sebrae RJ das 14h às 22h. Já na quarta-feira, 11, a oficina destinada aos colaboradores – no máximo dois de cada estabelecimento – será das 9h às 18h.

Para fazer a inscrição os interessados devem mandar por e-mail os seguintes dados cadastrais: nome completo, CPF, data nascimento, CNPJ, telefone, e-mail e endereço. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (22) 2643-0802. A Oficina Presencial de Hospitalidade ao Turista conta com apoio do Conselho de Turismo da Costa do Sol – Condetur.