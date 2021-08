Gabriel Lobo e Renata Cabral se reencontram neste sábado - Divulgação/Bruno Pirozi

Gabriel Lobo e Renata Cabral se reencontram neste sábadoDivulgação/Bruno Pirozi

Publicado 06/08/2021 10:00

Rio das Ostras - Renata Cabral e Gabriel Lobo voltam a tocar juntos neste sábado, dia 7. Desta vez a dupla faz o convite musical para quem gosta de apreciar as belezas naturais da beira Rio São João, em Barra de São João. Cantores são antigos parceiros na música e se reencontram no restaurante O Caiçara, às 15h30, no distrito de Casimiro de Abreu.

Gabriel Lobo foi o primeiro parceiro musical com que Renata trabalhou e é responsável, em parceria com o músico Marcelo Mattos, pela Produção Musical do CD da cantora, intitulado Samba Negro.

Publicidade

Músico experiente, atuando desde 1999, participou de projetos de Blues, Jazz, Samba, Bossa Nova, MPB, Reggae e Rock nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Roraima, Rondônia e Bahia.

Esse reencontro promete grandes emoções traduzidas em um repertório rico de MPB, Bossa Nova Samba.