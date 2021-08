A palestra interessa a quem já é empresário e também a quem pretende abrir seu próprio negócio - Divulgação

‘Empretec – o caminho do sucesso’, que o Sebrae vai promover no dia 10 de agosto, às 19h, pela plataforma Teams. As inscrições estão abertas no link Rio das Ostras - Se você é pequeno empresário, microempreendedor individual, profissional liberal ou está pensando em abrir seu próprio negócio em Rio das Ostras pode participar da palestra gratuita, que o Sebrae vai promover no dia 10 de agosto, às 19h, pela plataforma Teams. As inscrições estão abertas no link https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/evento/312163578-palestra-online-empretec-o-caminho-para-o-sucesso

A palestra é um tipo de “esquenta” para o Seminário Empretec, que é uma metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), aplicada no Brasil com exclusividade pelo Sebrae e trata do comportamento empreendedor de quem já possui ou quer montar seu próprio negócio.

Durante a palestra o participante vai conhecer as 10 características empreendedoras estudadas no Empretec, que é um produto de sucesso do Sebrae que já incrementou a vida empresarial de centenas de brasileiros. Uma pesquisa aponta que 97% dos participantes do Seminário adquiriram conhecimentos para confiar na capacidade empreendedora e passaram a arriscar de maneira calculada.

O Sebrae RJ conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras na divulgação do Empretec no Município.