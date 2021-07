MEI dá direitos e benefícios aos profissionais que abriram um negócio - Marcelo Camargo/Agência Brasil

MEI dá direitos e benefícios aos profissionais que abriram um negócioMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 19/07/2021 00:00

Em meio ao crescimento do empreendedorismo, o sistema MEI (microempreendedor individual) completou 12 anos de criação no Brasil no dia 1º de julho. A modalidade permite a formalização dos autônomos e garante direitos aos profissionais enquadrados na categoria. Nos cinco primeiros meses de 2021, 84% das empresas abertas no estado do Rio de Janeiro foram MEIs, segundo o Sebrae. O DIA conversou com especialistas que esclareceram os critérios do modelo e deram orientações sobre o processo de regularização da empresa.

O MEI exige alguns requisitos para ser colocado em prática, como a atividade, por exemplo. Por isso, o interessado deve consultar, no Portal do Empreendedor, se a ocupação pretendida pode ser enquadrada na modalidade. Vale ressaltar que o faturamento do negócio não pode ultrapassar R$ 81 mil por ano (R$ 6.750 por mês).

Publicidade

Quais são os outros critérios? O consultor de negócios da Solução Consultoria Empresarial, Yan Yuri, explica que o MEI também não pode ter outra empresa aberta ou ter participação em outro negócio como administrador ou sócio. "O empreendedor pode ter apenas um funcionário que receba o piso da categoria ou um salário mínimo (hoje em R$ 1.100)", acrescenta.

Formalização

Publicidade

Antes de abrir o negócio, o interessado deve fazer um planejamento, segundo o contador e membro do Fórum 3C, Mauro Benevenuto. Ele aconselha que o microempreendedor deve pensar nas questões financeiras, na captação dos clientes, na execução dos serviços e no marketing, por exemplo. "Para isso tudo, recomendo o acompanhamento de um profissional de contabilidade para ajudar o empreendedor".

Após entender como funciona o modelo e montar o planejamento da sua empresa, chega a vez de realizar a formalização por meio do Portal do Empreendedor (https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor), site do governo federal. A página oficial oferece o procedimento de forma gratuita e segura.

Publicidade

De acordo com Benevenuto, você deve tomar cuidado com os sites que se aproveitam da falta de conhecimento do empreendedor para gerar boletos de serviços de abertura do MEI. "Tem muitos casos que o empreendedor está achando que está na plataforma do governo, gratuita, quando, na verdade, está num site que cobrará por esses serviços", adverte, reforçando a importância de realizar a formalização apenas pelo Portal do Empreendedor.