Drogas apreendidas foram encaminhas à 128ª Delegacia de Polícia - Divulgação

Drogas apreendidas foram encaminhas à 128ª Delegacia de PolíciaDivulgação

Publicado 04/08/2021 08:00

Rio das Ostras - No último sábado, dia 31, policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) realizaram mais uma apreensão de drogas em Rio das Ostras, dessa vez em Cidade Praiana. As 57 buchas de maconha apreendidas foram encaminhadas para a 128ª Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência.

A apreensão ocorreu depois dos policiais militares do Proeis observarem um homem, em atitude suspeita, se aproximando de um terreno baldio na Rua Espírito Santo, em Cidade Praiana. Quando tentaram abordá-lo, ele fugiu e jogou no terreno uma sacola preta, na qual foram encontradas 57 buchas de maconha.