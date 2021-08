Captura foi realizada pela Polícia Militar (PM) no bairro Costa Azul. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 04/08/2021 21:44 | Atualizado 04/08/2021 21:48

RIO DAS OSTRAS - Um homem com sete anotações criminais por roubo foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), após assaltar uma mulher e levar seu carro, bairro Costa Azul, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo a PM, a ação que resultou na captura do criminoso foi deflagrada após denúncia de que o veículo, modelo Honda HRV, havia sido roubado por um homem armado.

Após cerco pelas imediações, militares avistaram o veículo parado na Rua Irene dos Santos Ferreira. Dentro dele estava W.P.S., de 41 anos, que recebeu voz de prisão em flagrante. Ainda de acordo com a PM, o homem confessou o crime e informou que estava com um simulacro de pistola dentro de uma mochila, no interior do carro.

Dentro do automóvel, agentes também encontraram a bolsa da vítima contendo seus pertences pessoais e um aparelho celular. O envolvido foi levado para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde foi autuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário.