As oficinas têm número reduzido de vagas por conta da pandemiaDivulgação

Publicado 04/08/2021 11:00

Rio das Ostras - As oficinas presenciais oferecidas à população que serão ministradas de 9 a 13 de Agosto, na Casa de Cultura, no Centro; e no Empório da Estação, em Rocha Leão, estão com inscrições abertas, e apresentam novidades. Por conta da pandemia, as vagas disponíveis são limitadas e os protocolos de segurança servem para evitar o contágio e a transmissão do coronavírus.

As inscrições para as aulas na Casa de Cultura devem ser feitas pelo telefone (22) 2764-1768. Já quem quiser se inscrever para as oficinas de Rocha Leão deve comparecer no Empório, de terça a sexta, das 14 às 16h30.

É importante lembrar que todos os protocolos de segurança e as normas estabelecidas pelos Decretos Municipais como forma de evitar a possibilidade de contágio e transmissão do vírus da Covid-19 serão respeitados. O uso de máscara e o distanciamento continuam sendo obrigatórios.

Na segunda, dia 9, será realizada a Oficina de Confecção de Salgados, com a professora Ana Cristina, em um horário alternativo, das 14h às 17h. Nos dias 10, 11 e 12, as oficinas voltam para o horário da manhã, das 10h às 12h.

Na terça, 10, é a vez da Oficina de Pirografia, com a professora Marisa Rosa Gonçalves de Carvalho que pede para os alunos levar lápis e borracha para a aula. Na quarta, 11, a oficina é para quem quer aprender a criar móbile em papel, com a professora Mônica dos Santos Almeida. Para essa aula os alunos também devem ter lápis, borracha e uma tesoura grande. Na quinta, dia 12, a artesão Flávia Melgaço vai promover a Oficina de Marca Página e Chaveiro de Feltro. É recomendado que se leve tesoura, agulha de mão e cola fria de silicone.

Fechando a semana, na sexta, dia 13, ao invés de oficina será um grande aulão de Yoga e também em um horário alternativo, das 13h às 16h. A professora recomenda que os alunos usem roupas confortáveis e meia antiderrapante. Além disso, devem levar também tapete, canga ou toalha.

ROCHA LEÃO – As oficinas de Rocha Leão começam na terça, dia 10, à partir das 14h. Adriana Rodrigues, do “Ateliê da Dri” vai ministrar uma Oficina de Crochê. Já na quinta, dia 12, a aula é para quem quer aprender a fazer Fantoche de Feltro, com a artesã Aparecida Cortês, do “Cida Ateliê”. Já na sexta, 13, a artesã Etelma Moura, da “Etelma Arteira”, vai ensinar a confeccionar tapetes para banheiro com retalhos. A novidade em Rocha leão fica com a realização da Oficina de Pandeiro Popular, que será realizada no sábado, dia 14, das 14h às 17h, na Praça do Trem, com o professor Anderson do Núcleo de Estudos de Percussão.