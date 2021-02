Ao todo, são sete tipos de oficinas diferentes Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 11:24 | Atualizado 03/02/2021 11:25

ARRAIAL DO CABO – Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de teatro, música, dança, circo, artesanato, pintura, cinema/audiovisual, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, as inscrições podem ser feitas no Centro da cidade e nos distritos de Figueira e Monte Alto.

De acordo com a Superintendência de Cultura de Arraial do Cabo, responsável por coordenar as atividades, a previsão é de que os cursos tenham início já na segunda quinzena do mês de março. Para se inscrever, é preciso levar ao Núcleo de Arte de Arraial do Cabo (Nuarte), as documentações pessoais do aluno e do responsável, caso o aluno seja menor de idade.

Publicidade

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS



•Xerox RG e CPF;

•Xerox Certidão de Nascimento (caso o aluno seja menor de idade, e não tenha RG);

•Xerox de comprovante de residência;

•Xerox de declaração escolar

•Foto 3x4

•Xerox RG do responsável (se o aluno for menor de idade).



LOCAIS PARA INSCRIÇÃO

•Centro de Arraial do Cabo: Avenida da Liberdade; s/n - (antigo cinema);

•Monte Alto: Praça de Monte Alto; s/n - (Espaço Cultural Nelsy Ribeiro Cardoso);

•Figueira: Rua São Januário, nº53; Cetro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Publicidade

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.