O Programa Jovem Aprendiz do Senac RJ capacita uma média de 10 mil jovens por ano e atende mais de 3 mil empresas - Ilustração da Internet

O Programa Jovem Aprendiz do Senac RJ capacita uma média de 10 mil jovens por ano e atende mais de 3 mil empresasIlustração da Internet

Publicado 05/08/2021 22:41 | Atualizado 05/08/2021 22:52

Rio das Ostras - O Senac RJ promove, na próxima quarta-feira, 11.08, às 10h, evento online e gratuito voltado para os empresários de Rio das Ostras, Cabo Frio e adjacências que queiram conhecer o Programa Jovem Aprendiz e descobrir de que forma a iniciativa pode auxiliá-los em suas empresas. Com a participação do coordenador do Projeto de Inserção de Aprendizes da Secretaria Regional do Trabalho do RJ, Alexandre Lyra, o encontro irá discutir as vantagens da aprendizagem para as empresas e abordar a Lei da Aprendizagem e suas atualizações durante a pandemia. Além disso, o Senac RJ vai apresentar os cursos oferecidos para capacitação desses jovens. Para participar, basta acessar o link https://meet.google.com/oov-rvcx-spo

O Programa Jovem Aprendiz do Senac RJ capacita uma média de 10 mil jovens por ano e atende mais de 3 mil empresas. Disponível para todas as empresas, o programa é gratuito para as contribuintes. Para participar, a empresa interessada deve abrir as vagas conforme sua necessidade e selecionar os jovens, com idade entre 14 e 24 anos que estejam matriculados ou que já tenham concluído o Ensino Médio. Os jovens inscritos recebem formação técnico-profissional no Senac RJ, em diversas áreas, conforme a necessidade da empresa. Em paralelo, o aluno realiza experiência prática na empresa contratante. Além de adquirir o conhecimento técnico, os jovens aprendizes do Senac RJ são preparados para trabalhar em equipe, com ética e responsabilidade. As empresas interessadas podem obter mais informações em www.rj.senac.br/jovem-aprendiz ou pelo email [email protected]

Publicidade

Lei de Aprendizagem – A Lei de Aprendizagem (Nº 10.097/2000) determina que todas as empresas a partir de 7 empregados contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários cujas funções demandem formação profissional.

Senac RJ

Publicidade

Há 75 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Mesmo diante da pandemia, o Senac RJ superou desafios e alcançou resultados positivos em 2020: 56 mil alunos matriculados em todos os níveis de ensino, da aprendizagem à pós-graduação, mais de 7 mil vagas de trabalho ofertadas durante a Feira Virtual, realizada em parceria com mais de 500 empresas, 9 mil orientações de carreira por meio de vídeo conferências, fóruns, chats e palestras digitais gratuitas, além da abertura de 62 novas turmas com aulas on-line em tempo real.