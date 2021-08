Flávio dos Santos já separou o edredon para participar da campanha de doações - Divulgação

Flávio dos Santos já separou o edredon para participar da campanha de doaçõesDivulgação

Publicado 06/08/2021 11:00

Rio das Ostras - Com a chegada do rigoroso inverno, a Prefeitura de Rio das Ostras está recolhendo doações para Pessoas em Situação de Rua, que estão sendo acolhidas pela Casa do Sorriso, unidade administrada pela Secretaria de Assistência Social.

O mais urgente neste momento é a chegada de roupas de camas (edredons, cobertas e lençóis), agasalhos, toucas, meias, entre outros.

As doações são feitas diretamente na sede da Secretaria de Assistência Social, na rua Araruama, nº 86, Centro; e na Casa do Sorriso, na Avenida Beira Canal, nº 40, em Nova Aliança. Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Prefeitura já ampliou nas últimas semanas o quantitativo dos dormitórios com novos beliches e colchões, podendo atender até 35 pessoas.

Excepcionalmente, a Prefeitura ampliou o horário de atendimento às Pessoas em Situação de Rua na Casa do Sorriso e está disponibilizando o telefone 199 da Defesa Civil para que toda a população colabore para que o Município possa acolher este público.

“Já separei algumas cobertas para levar porque sei que muita gente sofre neste período de inverno. O que está sobrando aqui servirá para alguém”, relatou Flávia dos Santos, moradora do Jardim Mariléa.