Rio - O ex-deputado Roberto Jefferson chegou ao presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, por volta das 15h50 desta sexta-feira (13). Jefferson foi preso preventivamente na manhã de hoje, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) , Alexandre de Moraes. De acordo com as investigações, o presidente do PTB faz parte de uma milícia digital que mira ataques contra ministros do STF e instituições

Após a prisão em sua casa, no município de Levy Gasparian, no interior do estado, o ex-parlamentar esteve no Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e no início da tarde, seguiu para a Superintendência da Polícia Federal , no Centro do Rio, para dar entrada no sistema prisional, de onde foi levado para o presídio.