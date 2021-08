Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Rio - O apoiador Arrascaeta viveu mais uma grande noite com a camisa do Flamengo. O jogador foi decisivo ao marcar um gol e sofrer um pênalti na goleada do clube carioca contra o Olimpia. Em vídeo que circula nas redes sociais, o apresentador Neto fez muitos elogios ao jogador.

"Algumas pessoas falam que o Arrascaeta não é craque. Se ele não é craque, quem é? Ele é mais que craque, é gênio, um dos melhores jogadores do mundo", afirmou o ídolo do Corinthians.



Neto também rebateu as declarações dos críticos que cobram um melhor rendimento do jogador do Flamengo vestindo a camisa da seleção do Uruguai.

"Falam que o Arrascaeta não joga bem na seleção uruguaia. F..... Tem jogador que foi campeão do mundo que não jogou 10% do que eu joguei. Se o Arrascaeta fosse brasileiro, ele seria o camisa 10 da Seleção", opinou.