Pará - Gilvan de Souza / Flamengo

ParáGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/08/2021 13:32

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Pará, entrou na Justiça contra o clube carioca cobrando uma suposta dívida que o Rubro-Negro teria com ele, nos tempos em que ele defendeu a equipe da Gávea. O valor seria de R$ 4.010.874,09. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

De acordo com o site, a ação corre na 5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). O Flamengo teria sido intimado nesta quinta pela juíza Mônica de Almeida Rodrigues a apresentar a contestação. Exista a possibilidade de um acordo entre as partes.

Publicidade

A cobrança é referente a montantes referentes à profissão de atleta profissional, adicional noturno, décimo terceiro salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), feriado em dobro, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, verbas indenizatórias e rescisórias.



Publicidade

Pará defendeu o Flamengo de 2015 a 2019. Atualmente, o lateral-direito atua pelo Santos. Pelo clube carioca, o jogador entrou em campo em 217 oportunidades e fez quatro gols.