Gabriel Barbosa foi expulso na derrota para o InternacionalCléber Mendes

Publicado 11/08/2021 09:56

Rio - Na derrota em casa para o Internacional, no último domingo, Gabigol foi expulso após ironizar a arbitragem do jogo e saiu de campo dizendo que "o futebol brasileiro é uma várzea". O árbitro Paulo Roberto Alves Junior registrou a fala do atacante em súmula, e agora o centroavante do Flamengo está na mira do STJD.

Em programas esportivos, o comentário de Gabriel também repercutiu de forma negativa. O ex-técnico e agora comentarista da bancada no programa "Os Donos da Bola", da Band, Renê Simões detonou a atitude do camisa 9 e saiu em defesa dos que trabalham no futebol brasileiro.

"A opinião do Gabigol afeta a mim, a nós, dizendo que trabalhamos numa várzea. Nós fazemos parte do futebol brasileiro, eu faço parte. Eu não trabalho numa várzea. Várzea quer dizer que é uma bagunça, que não tem regra, onde não tem convivência, tem a conveniência, interessa a mim falar o que eu quero, o outro não interessa, eu posso ligar o meu som às três da manhã e ninguém pode dizer pra mim que é uma várzea porque é o que eu quero", disse o ex-treinador.

"Ele pode dizer o que ele quer, eu me senti ofendido, não trabalho numa várzea. Se ele não está satisfeito com a várzea, vá embora. Ali, ele ofendeu todas as pessoas que trabalham no futebol", concluiu Renê Simões.

Em entrevista ao portal UOL, Ronaldo Botelho Piacente, procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, confirmou que o caso de Gabigol está sob análise e a pena pode chegar a seis jogos de suspensão.