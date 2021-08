Bruno Henrique - Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno HenriqueAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/08/2021 09:00

Rio - Nesta quarta-feira (11), o Flamengo enfrenta o Olimpia, às 19h15, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Sem Rodrigo Caio, o técnico Renato Gaúcho deve manter a zaga com Gustavo Henrique e Léo Pereira. Por sua vez, o atacante Pedro ainda é dúvida para o confronto.

Após embalar uma sequência de vitórias chamativas sob comando do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo sofreu a primeira derrota por 4 a 0, para o Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Para o próximo confronto, o Rubro-Negro precisa recolher os cacos no chão para projetar o confronto no torneio continental.

Publicidade

Quanto ao Olimpia, o clube paraguaio eliminou o mesmo Internacional, nos pênaltis, após o empate sem gols, nas oitavas de final. Nas duas últimas rodadas do Campeonato Paraguaio, o Decano foi derrotado por 3 a 0 para o Guaraní, fora de casa e, por 2 a 0, para o Guaireña. Atualmente ocupa a penúltima colocação do torneio com três pontos.

Para o confronto, o Flamengo não sabe se poderá contar com o centroavante Pedro, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, contra o Colorado, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, após realizar exame médico no local, não foi apontado nenhuma fratura.