RamonAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/08/2021 17:22

Rio - Considerado uma grande promessa da base do Flamengo, o lateral-esquerdo Ramon teria recebido uma oferta do Porto. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube carioca recusou a proposta. O jovem, de 20 anos, vem despertando interesse de equipes do exterior.

Segundo o portal, o Porto desejava o empréstimo do jogador até julho de 2022, pagando 200 mil euros (R$ 1,2 milhões, pela cotação atual) como compensação financeira. Além disso, o clube português queria colocar em contrato a ‘opção de compra‘, estipulada em 6 milhões de euros (R$ 36,8 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta. Porém, de acordo com o site, o Flamengo não demonstrou qualquer interesse em negociar nesses moldes.



Ramon vem despertando o interesse de clubes espanhóis e franceses. O clube carioca só iniciará qualquer conversa, caso o desejo seja de compra definitiva. O jogador ainda espera por maiores oportunidades no profissional do Flamengo. Ao todo o lateral atuou em 22 jogos pelo clube carioca.