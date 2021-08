Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o Arsenal - Divulgação/Arsenal

Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o ArsenalDivulgação/Arsenal

Publicado 10/08/2021 16:17

Rio - A delegação do Flamengo embarcou nesta tarde para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores nesta quarta. Junto ao grupo após retornar da Europa, onde tratou de interesses do clube, Marcos Braz afastou a possibilidade de David Luiz reforçar o time neste momento. Segundo o vice-presidente de futebol, não houve qualquer contato.

Publicidade

"Tenho uma relação direta com o David Luiz e sei quanto custa o valor nesses anos todos. É um cara formidável, atleta de alto padrão, mas não teve nenhuma reunião para aprovação do nome dele e também não houve nenhum contato", afirmou Braz em relação ao zagueiro brasileiro, que está sem clube.

O nome do jogador ganhou força após informações da imprensa italiana e turca. David Luiz deixou recentemente o Arsenal e acabou sendo ventilado no Rubro-Negro.