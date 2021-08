Rio,08/08/2021 -MARACANA- Futebol, Campeonato Brasileiro 2021, Flamengo x Internacional ,em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileiro.Na foto, .Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 09/08/2021 17:47

O Flamengo ganhou mais uma baixa por, pelo menos, nos próximos dez dias. O zagueiro Bruno Viana testou positivo para Covid-19 e iniciou a quarentena nesta segunda-feira. A informação foi divulgada pela assessoria do clube.

Além de Bruno Viana, Renê, que se recupera de uma lesão muscular, também testou positivo para o novo coronavírus no exame da última sexta-feira, como informou o Jornal O Dia. Até o momento, o clube não se pronunciou sobre o lateral-esquerdo.

Com isso, Renato Gaúcho terá uma lista extensa de desfalques para pegar o Olímpia nesta quarta-feira, no Paraguai, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores: Pedro, com entorse no tornozelo, Rodrigo Caio, lesionado, e Bruno Viana e Renê, por Covid-19.