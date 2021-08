Pedro - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/08/2021 16:38 | Atualizado 09/08/2021 16:55

Rio - Na tarde desta segunda-feira (9), o Flamengo publicou uma nota informando que o exame realizado no tornozelo do atacante Pedro não apontou uma fratura. No último domingo, o jogador sofreu uma entorse no confronto contra o Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto o jogador passa a ser dúvida para o duelo contra o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (11). O centroavante entrou no segundo tempo contra o Colorado, quando sofreu a entorse e permaneceu mesmo assim até o fim.

O desfalque certo para o duelo na Libertadores é do zagueiro Rodrigo Caio, que ainda segue em trabalho de reequilíbrio muscular e está sendo preparado para o duelo da volta contra os paraguaios, em Brasília.