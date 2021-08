Rio,08/08/2021 -MARACANA- Futebol, Campeonato Brasileiro 2021, Flamengo x Internacional ,em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileiro.Na foto, .Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 09/08/2021

Rio - O Flamengo sofreu uma goleada histórica de 4 x 0 diante do Internacional em pleno Maracanã. E é claro, a internet não perdoou. O placar foi o mais extenso jogando em casa desde 2005, o que rendeu diversas zoações e memes, inclusive do "Pior time do mundo", o Íbis.

Lá vem eles de novo — Íbis Sport Club (@ibismania) August 8, 2021 Quando o Flamengo utilizou das redes sociais para falar sobre o quarto gol sofrido, e o Íbis ironizou a situação usando o "meme" protagonizado por Galvão Bueno na Copa do Mundo de 2014, durante o 7 x 1: "Lá vem eles de novo", escreveu o clube time pernambucano.

Com a derrota, o Flamengo fica com 24 pontos e segue na quinta colocação do Brasileirão. 10 pontos separam o Rubro-Negro do líder Atlético-MG. Mas vale ressaltar que o time de Renato Gaúcho tem dois jogos a menos.