Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 08/08/2021 17:37

O Flamengo está escalado para encarar o Internacional neste domingo, às 18h15, pelo Brasileirão, no Maracanã. O zagueiro Rodrigo Caio, lesionado, o lateral esquerdo Renê, com contusão muscular e covid, e César, em processo de transição após operação no joelho, são os desfalques para esta noite.

O técnico Renato Gaúcho optou por manter Léo Pereira na zaga na vaga de Rodrigo Caio, que só deve voltar ao time no dia 18 de agosto, contra o Olímpia. O Flamengo vai a campo com Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Diego, Arracaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.