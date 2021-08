Renato Gaúcho, técnico do Flamengo - Cléber Mendes

Publicado 08/08/2021 21:21

Rio - Neste domingo, no Maracanã, o Flamengo foi goleado facilmente pela equipe do Internacional. O placar de 4 a 0 para o clube gaúcho mostrou como é preciso ter pés no chão para a sequência de um trabalho, além de relembrar a fragilidade apresentada pelo sistema defensivo no primeiro semestre de 2021.

O Flamengo vinha de uma sequência em que atropelava seus adversários. Sob o comando de Renato Gaúcho, o rubro-negro quebrou recordes de início de trabalho e lembrou a máquina comandada por Jorge Jesus. Após a partida, em entrevista coletiva, o atual técnico tentou minimizar a goleada sofrida após uma semana de descanso dos titulares e adotou cautela sobre um Fla "imbatível".

"Vai acontecer. Não quer dizer que a equipe descansada vai ganhar. Não tem jogo fácil, independente de descanso ou não. Não tem um time imbatível. O Flamengo não vai ganhar todos os seus jogos", disse Renato Gaúcho.

Renato também ressaltou como uma goleada sofrida pode não refletir nos resultados a nível temporada e como os tropeços podem ajudar na construção do trabalho.

"A gente aprende com as derrotas, empates e vitórias. Se você ganha, você é bom. Se não ganha, não é bom. Não temos no Brasil e no Mundo uma equipe imbatível. O Flamengo ano passado tomou de 5 do São Paulo e foi campeão", completou o técnico Rubro-negro.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (11), às 19h15, no Paraguai, para o primeiro duelo das quartas de final da Libertadores.