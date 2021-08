Gabigol foi expulso - Cléber Mendes

Gabigol foi expulsoCléber Mendes

Publicado 09/08/2021 12:45

Rio - A goleada sofrida pelo Flamengo contra o Internacional teve grandes destaques negativos. Entre eles está Gabigol que foi expulso quando o jogo estava 3 a 0 por ironizar a arbitragem. O jornalista Mauro Cezar Pereira afirmou que o cartão vermelho do jogador pode ser contestável, porém, o artilheiro rubro-negro segue insistindo em um comportamento equivocado dentro do campo.

Publicidade

"A expulsão de Gabigol é obviamente tema de polêmica, mas já passou da hora de o jogador parar com aplausos e ironias, sabendo que os árbitros brasileiros agem assim. Se forem minimamente desafiados, dão cartão. Aliás, péssima atuação do camisa 9", afirmou.



O Flamengo voltará todas as suas atenções para a Libertadores. O Rubro-Negro tem compromisso na próxima quarta-feira contra o Olimpia, no Paraguai, em jogo que vale vaga na semifinal do torneio.