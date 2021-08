Pedro - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/08/2021 09:00

Rio - O domingo foi realmente péssimo para os torcedores do Flamengo. Além da goleada sofrida contra o Internacional, o clube carioca ainda teve a notícia de que o atacante Pedro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o jogo no Maracanã. Ele será reavaliado pelo departamento médico do Rubro-Negro nesta segunda-feira.

Caso tenha condições de jogo, Pedro deverá ser o substituto de Gabigol na partida contra o Sport na próxima rodada do Brasileiro. O artilheiro do Flamengo na temporada foi expulso após ironizar a arbitragem, quando o Flamengo já era derrotado por 4 a 0.



Após perder para o Inter, o Rubro-Negro precisa juntar os cacos e se preparar para a partida de quarta-feira contra o Olimpia, do Paraguai. O jogo de ida acontece fora de casa e vale vaga nas semifinais da Libertadores.