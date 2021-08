Atacante Gabigol em ação pelo Flamengo na derrota para o Internacional - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/08/2021 17:33

Na súmula da partida entre Flamengo e Internacional, realizada neste domingo no Maracanã, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior explicou os cartões dados a Gabriel Barbosa. O atacante rubro-negro acabou expulso aos 17 minutos do segundo tempo, após "bater palmas de forma irônica, por diversas vezes, em direção ao árbitro." O Colorado venceu o jogo, válido pelo Brasileirão, por 4 a 0.

Confira, abaixo, as justificativas dadas pelo árbitro para a aplicação do cartão amarelo e do consecutivo cartão vermelho dado ao Gabigol, respectivamente.

"- Chutar a bola para longe ou carrega-la com as mãos depois de o árbitro ter paralisado o jogo - Com a partida paralisada, chutar a bola para longe em forma de protesto contra a decisão da arbitragem."

"- Por após receber uma advertência com cartão amarelo, bater palmas de forma irônica, por diversas vezes, em direção ao árbitro. o mesmo atleta, quando saia do campo de jogo proferiu as seguintes palavras: " isso é uma piada! por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!", o que foi ouvido pelo assistente número um, sr. victor hugo imazu dos santos."

Na súmula da partida, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior ainda relatou que foi xingado por uma criança no Maracanã, a qual estaria vestindo a camisa do Flamengo e fez gestos obscenos em sua direção. O juiz não soube identificar quem seria a criança. O jogo contra o Internacional foi realizado com os portões fechados para torcedores, sendo permitido a entrada apenas de profissionais do clube, como dirigentes e membros da comissão técnica.

- Após o termino do primeiro tempo, observei na arquibancada, setor destinado ao staff do flamengo, uma criança vestindo a camisa do clube citado, fazendo gestos obscenos com os dedos do meio e gritando para este arbitro: "parem de roubar seus ladrões do caralho". informo que não foi possível identificar o mesmo - relatou o árbitro em súmula oficial.