Meia Diego Ribas em ação pelo FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/08/2021 14:48

Rio - No último domingo, o Flamengo foi derrotado por 4 a 0 para o Internacional, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda (9), o meia Diego Ribas publicou um recado para a torcida rubro-negra, em suas redes sociais.

"Olhar pra frente, tirar as lições do resultado negativo e continuar com tudo pelos nossos objetivos, que são muitos. Quarta-feira tem Libertadores!", disse meia do Flamengo.

Nesta quarta (11), o Flamengo enfrenta o Olímpia, do Paraguai, às 19h15, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A delegação do Rubro-Negro viaja amanhã para a Assunção.