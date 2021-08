Arthur Manoel - Diário do Fla

Publicado 09/08/2021 14:56

Rio - O Santos encaminhou a contratação do atacante Arthur Manoel, de apenas 15 anos e uma das maiores promessas das categorias de base do Flamengo. O jogador não chegou a um acordo com o Flamengo para a renovação do contrato de formação e recebeu mais de seis propostas, incluindo equipes da Série A como Corinthians e São Paulo.



A opção da família pelo Peixe se deu pela atenção que o clube dá para a base. Arthur Manoel deve assinar um contrato de formação nos próximos dias. Ele só poderá assinar contrato de profissional em abril de 2022, quando completará 16 anos.

Pela equipe carioca o atacante sempre foi artilheiro e marcou 210 gols pelas categorias de base do clube. O jogador já integra o Sub-15 e marcou um gols da vitória do Santos no amistoso contra a Ferroviária por 3 a 2, em Araraquara. Monitorado por clubes europeus, ele deve estrear pelo Alvinegro no Paulista da categoria que começa no final do mês.

Arthur Manoel chegou ao Flamengo com 8 anos para um período de testes, se destacou e foi aprovado após dois treinos para integrar o Sub-9 de futsal. Nos primeiros quatro anos no clube, conquistou o Campeonato Carioca de 2018 contra o Fluminense, marcou dois gols e foi o destaque da competição. Ele também conquistou a Aldeia Cup contra o Corinthians, marcando o gol do título.