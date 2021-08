Everton Ribeiro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/08/2021 15:44

Rio - Rogério Ceni interrompeu no mês passado um trabalho de oito meses, que teve três títulos pelo Flamengo. Durante a sua saída, muito se especulou sobre algum problema de relacionamento que o técnico teria com o grupo. Em entrevista ao "Lancenet", o meia Everton Ribeiro falou sobre como era o convívio do elenco rubro-negro com o ex-treinador.

"Para nós, jogadores, era uma boa relação. A gente tinha o respeito dele, e o admiramos por toda a carreira dele. E fomos campeões juntos, tivemos três títulos (Brasileiro, Supercopa do Brasil e Carioca). Acredito que tenha sido uma passagem vitoriosa", afirmou.



Ao opinar sobre a demissão de Ceni, Everton afirmou que acredita que o técnico tenha pago por um momento delicado da equipe em que houve responsabilidade dividida e desfalques importantes.

"Às vezes, os resultados não vêm, infelizmente. Tiveram desfalques, não podemos negar, foi um período muito longo com desfalques, e acabou que a diretoria optou por fazer a troca. No futebol, a gente sabe que acaba sobrando para o técnico quando o resultado não vem, infelizmente, mas agora é se manter forte na temporada", disse.