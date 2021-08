Renato Gaucho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaucho Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/08/2021 11:44 | Atualizado 10/08/2021 13:01

Rio - O Flamengo conheceu na última semana o seu adversário na Copa do Brasil. O clube carioca irá enfrentar o Grêmio nas quartas de final. Maior ídolo da história do clube gaúcho, o atual técnico do Rubro-Negro, Renato admitiu que não desejava reencontrar o Tricolor em confronto eliminatório.

Publicidade

"É estranho. Nunca escondi que sou gremista. Não queria pegar o Grêmio por todos esses motivos, mas é o que temos pela Copa do Brasil. O Grêmio vai ter sempre o meu respeito, não só o do Renato, mas pode ter certeza que de todo o grupo do Flamengo", afirmou em participação no "Arena SBT".



Vai ser a primeira vez que Renato irá encarar o Grêmio, desde que deixou o clube gaúcho após mais de quatro anos sob o comando do Tricolor na sua última passagem como técnico.