Gabigol e Renato GaúchoAlexandre Vidal

Publicado 10/08/2021 17:51

Rio - A apresentadora da Band, Renata Fan, tirou onda com Renato Gaúcho e Gabigol após a goleada do Internacional, seu clube do coração, sobre o Flamengo no último domingo. Ela comentou as críticas e reclamações que o técnico e o atacante fizeram da arbitragem na partida.

"E vocês nem para Natal foram com os titulares. Nem você viajou. Renato, aceita que dói menos. Gabigol, tem que saber perder também. Você é ótimo, diferenciado. Agora, 4 a 0? Quer reclamar do quê?", provocou a apresentadora.



O Flamengo foi facilmente batido pelo Colorado no Maracanã. Com show de Yuri Alberto, o Internacional venceu por 4 a 0. Irritado, Gabigol acabou expulso pela arbitragem quando o jogo estava 3 a 0 para os gaúchos.