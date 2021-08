Arrascaeta ao lado de Gabigol em um dos jogos do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Arrascaeta ao lado de Gabigol em um dos jogos do FlamengoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/08/2021 18:04 | Atualizado 10/08/2021 18:04

O Flamengo quer e Arrascaeta deseja. As duas partes entendem que uma renovação de contrato é o melhor caminho, mas resta o acerto financeiro para que o acordo seja selado. O Rubro-Negro deu o primeiro passo nesta terça-feira para conseguir a extensão do compromisso do meia. Bruno Spindel e Marcos Braz, antes do embarque ao Paraguai, na tarde desta terça-feira, se reuniram com Daniel Fonseca, representante do uruguaio, para tratar sobre o assunto.

O encontro serviu para o Flamengo e o empresário de Arrascaeta colocarem à mesa o que desejam neste momento. O representante do meia entende que o seu cliente, por conta do bom desempenho nas duas temporadas e meia pela equipe carioca, merece uma valorização salarial. O Rubro-Negro concorda com o "up" nos vencimentos, mas também não quer extrapolar o limite financeiro e irá buscar um acordo.

A reunião serviu para as duas partes estreitarem a relação e a conversa fluiu bem. Embora tenha sido o "start inicial", as pessoas envolvidas saíram otimistas. Um novo encontro vai acontecer nos próximos dias, mas ainda com data a confirmar. Daniel Fonseca, em contato com a reportagem, confirmou que se encontrou com os dirigentes do Flamengo, mas não quis dar mais detalhes.

O contrato atual de Arrascaeta vai até dezembro de 2023. O tempo do novo vínculo, pelo menos o que foi discutido na reunião desta terça-feira, seria até o fim de 2025. Ou seja, extensão debatida é de dois anos no compromisso do meia com o Flamengo.

Atualmente, Arrascaeta tem o quarto maior salário CLT (carteira assinada) do elenco, ficando atrás de Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro (os dois últimos tiveram contratos renovados recentemente e, consequentemente, valorização salarial).

No embarque da delegação do Flamengo ao Paraguai, Bruno Spindel comentou a negociação para renovar com Arrascaeta, mas o diretor de futebol do clube não quis estabelecer prazo para ter o desfecho.



"Estamos tratando desse tema com o agente do jogador. Temos o interesse. Vamos ver como se desdobra. Não vamos dar prazo. Esperamos ter uma solução. Temos interesse que o Arrasca fique por muito tempo no Flamengo."

Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 após uma longa e conturbada negociação envolvendo o empresário do meia, Daniel Fonesa, André Cury, intermediário brasileiro envolvido nas tratativas, e Cruzeiro, clube que o jogador defendia. Segundo Cury, a reunião no Uruguai contou até com segurança armado.

Pelo Flamengo, Arrascaeta tem 125 jogos, 38 gols marcados e 42 assistências, além de ser é peça fundamental nas conquistas entre 2019 e 2021, como Libertadores, Bi do Brasileirão, Recopa, Supercopa e Campeonato Carioca.