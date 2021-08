Flamengo x Olimpia - AFP

Publicado 11/08/2021 21:24 | Atualizado 11/08/2021 21:25

Rio - O Flamengo encaminhou muito bem sua ida à semifinal da Libertadores. Na noite desta quarta-feira, o Rubro-Negro foi ao Paraguai enfrentar o Olimpia e conseguiu vencer os donos da casa pela primeira vez na história do torneio sul-americano. E que vitória! O time carioca goleou por 4 a 1, com dois gols de Gabigol, um de Arrascaeta e outro de Vitinho, e levará excelente vantagem para o jogo de volta em Brasília, na próxima semana. Iván Torres fez o único gol dos paraguaios.

Em um primeiro tempo que teve de tudo, o Olimpia foi quem teve as primeiras chances, mas o Flamengo logo conseguiu se impor e sair na frente. Aos 15 minutos, o Rubro-Negro encaixou um lindo contra-ataque. Gabigol lançou em profundidade para Bruno Henrique, que encontrou Arrascaeta sozinho na área para abrir o placar.

Após o gol, o Flamengo cresceu na partida e passou a se fazer mais presente no ataque, criando boas oportunidades. No entanto, a pressão do time carioca foi parada por conta de um susto. O lateral Salazar, do Olimpia, se chocou com Arrascaeta e precisou deixar o gramado de ambulância, deixando alguns companheiros tensos. O jogo ficou parado por cerca de dez minutos, o que acabou esfriando um pouco a partida.

Na reta final, o duelo voltou a ganhar contornos de emoção. Filipe Luís foi expulso nos acréscimos após parar um ataque promissor do Olimpia. No entanto, o VAR entrou em ação e viu que, no lance antes da falta, Arrascaeta sofreu pênalti ao ser pisado na área adversária. O cartão vermelho do camisa 16 foi anulado e Gabigol cobrou com perfeição para ampliar o placar.

Mesmo diante de tudo que aconteceu, ainda dava tempo para mais. No último lance da primeira etapa, a zaga do Flamengo falhou e a bola sobrou para Iván Torres marcar de cabeça, colocando o Olimpia de novo no jogo. Após mais de 60 minutos, as equipes, enfim, foram para o vestiário com o placar de 2 a 1.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo não demorou a se impor novamente. Logo aos 6 minutos, Bruno Henrique recebeu na ponta esquerda e errou o chute de fora da área. No entanto, a bola caiu nos pés de Gabigol, que fez o segundo dele no jogo e ampliou a vantagem.

Com o terceiro gol, o Flamengo passou a mandar na partida e teve boas chances. Éverton Ribeiro foi quem teve a melhor oportunidade após receber boa bola na área, mas Aguilar fez boa defesa. Arrascaeta também cobrou falta com muito perigo, mas a bola parecia não querer entrar.

Já nos acréscimos, o time carioca praticamente conseguiu sacramentar a classificação. Gabigol recebeu livre na área e deixou Vitinho sozinho para fazer o quarto, fechar o placar e deixar o Flamengo muito perto da semifinal.

Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho volta a campo no próximo domingo, às 16h, no Raulino de Oliveira. O jogo da volta contra o Olimpia será na próxima quarta-feira, às 19h15, no Mané Garrincha, em Brasília.

OLIMPIA 1 X 4 FLAMENGO

Local: Estádio Manuel Ferreira

OLIMPIA: Aguilar, Salazar (Otálvaro), Salcedo, Ortiz e Iván Torres; Orzusa (Quintana), Ramón Sosa, Derlis González (Camacho) e Ojeda; Roque Santa Cruz e Walter González (Recalde). Técnico: Sergio Ortemán.

FLAMENGO: Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Ramon); Willian Arão, Diego (Vitinho), Arrascaeta (Thiago Maia) e Éverton Ribeiro (Michael); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Iván Torres (58' do 1ºT); Arrascaeta (15' do 1ºT), Gabigol (56' do 1ºT e 06' do 2ºT) e Vitinho (46' do 2ºT)

Cartões: Ortiz, Salcedo, Orzusa e Derlis González; Gustavo Henrique, Filipe Luís, Isla e Arrascaeta