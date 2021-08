Zico elogia trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 11/08/2021 16:42

Apesar da goleada sofrida para o Internacional no último domingo, Renato Gaúcho tem um dos melhores inícios de trabalho no Flamengo. Com sete vitórias nos sete primeiros jogos, o treinador caiu nas graças da torcida e ainda recebeu elogios de Zico, maior ídolo da história rubro-negra.

Em entrevista à ESPN, Zico destacou a principal qualidade do amigo e ex-companheiro de Flamengo: a gestão do elenco, desde a recuperação de atletas que estavam em baixa até o comando de muitas estrelas e egos.

- Aí é relacionamento do dia a dia, entendeu? Seriedade, te facilitar na hora que tem de facilitar e te cobrar na hora que tem de cobrar. Entender a questão do profissionalismo. Ele faz isso muito bem. É um cara altamente justo, correto. A vida dele pessoal é muito bacana, muito bonita. Isso tem reflexo lá dentro, no campo. É um cara que não prejudica ninguém, não atrapalha a vida de ninguém. E é gostoso porque é irreverente, brinca, sai do lugar comum.

Agora, a expectativa de Zico é que o Flamengo de Renato Gaúcho mantenha o nível de apresentações dos primeiros jogos. Caso consiga, a tendência é que a equipe continua colecionando títulos.

- Pela capacidade dele (Renato Gaúcho) e pela competência a gente projeta títulos, né? Um começo exuberante, como poucos tiveram no Flamengo. Então, já está todo mundo de olho querendo saber onde vai parar. Hoje o Flamengo voltou àquele momento bom, de confiança, de segurança, de os jogadores irem para dentro do campo tranquilos, alegres.

Uma das prioridades do clube na temporada é a Libertadores. Nesta quarta-feira, o Flamengo começa a definir uma vaga na semifinal da competição, contra o Olimpia. O jogo será às 19h15 (de Brasília), em Assunção, e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.